Audi девятый раз подряд получила награду "Двигатель года"

Сегодня, 06:00

Мощнейший серийный мотор с пятью цилиндрами, генерирующий 400 «лошадей» и 480 Нм, завоевал победу в категории от 2,0 до 2,5 л в рамках конкурса International Engine of the Year Awards. Речь идёт о силовом агрегате от Audi – 2.5 TFSI.

Члены жюри отметили высокий крутящий момент двигателя, доступный по достижению 1 700 об/мин, и прекрасный звук турбированного агрегата. Глава подразделения технического развития Audi Sport GmbH Оливер Хоффман отметил, что 5-цилиндровый мотор остаётся символом бренда свыше 40 лет.

Он также напомнил, что два года назад 2.5 TFSI был полностью переработан, после чего картер заменили на алюминиевый аналог. Отметим, что это девятая победа подряд для данного агрегата.

Сразу в четырёх категориях отличилась Ferrari: 3,9-литровая «восьмёрка» с турбонаддувом стала лучшей среди моторов объёмом от 3,0 до 4,0 л и в номинации «Высокопроизводительный двигатель». При этом V12 объёмом 6,5 л признали лучшим двигателем объёмом более 4,0 л и лучшим новым мотором.

У Porsche судьи выделили «турбочетвёрку» среди агрегатов от 1,8 до 2,0 л. В категории «Двигатели объёмом от 2,5 до 3,0 л» обойти соперников смог 3,0-литровый турбомотор с шестью цилиндрами от Porsche. Также награды достались 3-цилиндровому агрегату от Volkswagen, 1,2-литровому мотору PSA Group и 1,5-литровый двигателю BMW.