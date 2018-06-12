Эксперты назвали самые популярные машины с пробегом в мегаполисах

Сегодня, 19:00

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» рассмотрели продажи подержанных «легковушек» в городах-миллионниках России по итогам января-апреля текущего года. На основании проведённого исследования был составлен рейтинг самых популярных машин с пробегом.

В 15 городах РФ с населением свыше 1 000 000 граждан вторичный авторынок завоевали шесть моделей. В Москве и Санкт-Петербурге за отчётные четыре месяца было продано 2 883 и 2 308 экземпляров Ford Focus с пробегом соответственно. Эта же модель заполучила лидерство в Екатеринбурге с 449 реализованными авто, Воронеже, где Focus нашёл 347 новых владельцев, Нижнем Новгороде (334 ед.) и Челябинске (320 ед.).

Трёх сибирских городах бестселлером вторичного авторынка стала Toyota Corolla. Так, в Новосибирске с начала года такой автомобиль перепродали 806 раз. В Омске удалось реализовать 530 подержанных Corolla, а в Красноярске 527 экземпляров.

Хэтчбек LADA 2114 стал самым популярным авто с пробегом в Казани (404 ед.), Волгограде 276 (ед.) и Перми (265 ед.). В Самаре наибольшее количество перепродаж пришлось на Renault Logan (381 ед.). Жители Ростова-на-Дону чаще всего покупали подержанные Hyundai Accent (527 ед.), а Уфы Daewoo Nexia (327 ед.).