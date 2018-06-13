Эксперты назвали ТОП-5 самых экономичных автомобилей

Сегодня, 04:00

На фоне подорожания топлива автолюбители стараются покупать более экономичные модели. Автоэксперты рассказали о пяти машинах, низкий расход топлива у которых был подтверждён реальными проверками, а не просто заявлен производителем.

Открывает рейтинг Peugeot 208, под капотом которого скрывается дизельный агрегат BlueHDI объёмом 1,6 л. Это самая экономичная модель без учёта гибридов и электрокаров: она смогла проехать 2 150 км с полным баком (43 л), то есть на 100 км ей нужно всего 2,0 л горючего.

На втором месте оказался Vauxhall Corsa стоимостью около 13 000 долларов. Бюджетное авто приводится в движение 1,3-литровым «дизелем» CDTI EcoFlex и расходует 2,6 л топлива на 100 км пути.

Третью строчку занимает южнокорейский KIA Rio с 1,1-литровым 3-цилиндровым мотором. В смешанном цикле расход топлива у популярного среди россиян автомобиля составляет всего 2,6 л бензина.

Четвёртую позицию рейтинга эксперты отдали чешской Skoda Fabia с 1,2-литровым дизельным турбомотором. Хотя автомобиль не может похвастаться высокой мощностью, его любят за экономичность (3,4 л/100 км).

На пятом месте находится Peugeot 308, унаследовавший двигатель от Peugeot 208. «Старшая» модель более крупная и тяжелая, из-за чего ей требуется уже 3,5 л горючего на каждую «сотню» пути.