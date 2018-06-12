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В Германии подсчитали убытки от «дизельного скандала»

Сегодня, 21:00

«Дизельный скандал» не утихает уже три года, и накануне эксперты начали подсчитывать убытки, которые он принес Германии. Специалисты поясняют, что проблема навредила не только концерну Volkswagen AG, но и экономике страны, затронув средний и малый бизнес.

Специалисты агентства DIHK посчитывают убытки, нанесенные Германии «дизельным скандалом». О точной цифре пока рано говорить, но уже сейчас эксперты заявляют, что издержки от проблемы составляют не менее полумиллиарда евро.

На фоне скандала общественность стала холоднее относиться к дизельному транспорту. По мнению специалистов, это еще можно исправить, но для возвращения доверия потребителя нужно срочно расследовать инцидент и до конца разобраться в нем.

Виновником «дизельного скандала» является концерн Volkswagen AG. Немецкий автогигант изрядно попортил себе репутацию, когда его уличили в использовании в машинах ПО, которое занижало показатели выделяемых ими выхлопных газов. Некоторое время производитель скрывал свои махинации, но, когда их раскрыли, началось разбирательство, в рамках которого были отозваны сотни тысяч автомобилей с мошенническим программным обеспечением.

Недавно сообщалось, что жилье главы и члена правления Audi обыскали. Эта немецкая марка входит в состав Volkswagen AG. И теперь стало известно, что ее руководство подозревается в участии в «дизельных махинациях».

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