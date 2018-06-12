Уфимцы высмеяли забавного "суслика-автомеханика"

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В Уфе маленький грызун прославился благодаря социальным сетям и уже стал мемом. Все началось с видеоролика, в котором впервые «засветилось» животное.

Пару дней назад на странице «БашДТП ДТП/ЧП Уфа и РБ» в социальной сети Instagram появился видеоролик, в котором запечатлен суслик, находившийся под автомобилем. Грызун что-то искал под машиной, а когда заметил, что его снимают на камеру, сперва замер на миг, после чего быстро убежал из кадра.

Накануне из этого видео был сделан мем. Кто-то из пользователей интернета сделал два скриншота из ролика, и пририсовал суслику инструменты автомеханика. Забавная картинка развеселила публику, но не обошлось и без споров. Некоторые пользователи считают, что в кадре запечатлен не суслик, а белка, так как у первого не может быть столь пушистого хвоста.

В комментариях к посту прозвучало много шуток про суслика. К примеру, кто-то написал, что его не берут на работу в автосервис. Также комментаторы написали, что грызун сливал бензин. Одну из пользователей умилило животное, и она назвала его «жирненьким сусликом-автомехаником».