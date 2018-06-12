Уфимцев напугали "призрачные панды" в салоне Chery

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Житель Уфы сфотографировал припаркованный во дворе автомобиль Chery, через лобовое стекло которого можно заметить двух «панд». Автор снимка признался, что необычные «владельцы» машины напугали его.

В Instagram попала фотография автомобиля Chery Tiggo FL с чехлами в виде панд, сделанная в Уфе. В комментариях многие написали, что им тоже приходилось пугаться при виде подобных чехлов в автомобилях, особенно, когда видели их поздним вечером или ночью.

«Понимаю автора», «У меня во дворе Ниссан жук с такими же чехлами стоит, первое время тоже пугалась», «Ладно панды, а есть кто маски крика также напялили», – написали местные жители. Другие пользователи отметили, что в салоне кроссовера сидят «призрачные панды».

Другие пользователи посмеялись над трусостью своих земляков и посчитали такой аксессуар довольно милым: «Господи че страшного», «Клевые, я бы тоже такие купила».