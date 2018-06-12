Казанцы обсуждают "противоугонную собаку" в LADA Kalina

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Жители Казани обсуждают фотографию, на которой запечатлен автомобиль с собакой за рулем. Судя по породе собаки, мало кому захочется угнать машину с таким охранником.

Накануне на странице «Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП» в социальной сети Instagram появилась фотография, героем которой стал забавный пёс, сидящий за рулем автомобиля LADA Kalina. Судя по подписи под снимком, он был сделан на Московском рынке в Казани.

Никаких подробностей под фотографией не изложено, поэтому не ясно, как собака оказалась за рулем. Пользователи интернета назвали пса нарушителем парковки, и пошутили, что у него нет водительского удостоверения.

Если без шуток, скорее всего, хозяин просто решил оставить пса в машине, и отправился по своим делам. В этом есть свой плюс: похоже, что в автомобиле сидит молодой американский питбультерьер. В комментариях "противоугонную собаку" похвалили за надёжную защиту.