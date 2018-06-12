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Воронежец наклейкой показал, что "Жигуль" лучше Mercedes-Benz

Сегодня, 15:43

На российских авто наклейки с ироничной надписью не редкость. Один из автолюбителей в Воронеже с помощью наклейки объяснил, почему ездит на ВАЗ, а не на Mercedes.

Стоит отметить, что автомобили ВАЗ часто становятся предметом сравнения с иномарками и обычно проигрывают. Многие владельцы таких машин обижаются на подобные сравнения. Ожин из жителей Воронежа украсил своё авто информативной наклейкой.

Водитель ВАЗа решил пошутить на тему сравнения отечественного авто с иномаркой. На заднем стекле автомобиля расположилась наклейка, которая отвечает на негласный вопрос, почему же автовладелец предпочел российское авто.

Если верить наклейке на заднем стекле, автовладалец выбрал ВАЗ, поскольку имел возможность ездить на Mercedes, однако это ему не понравилось. Что вынудило водителя наклеить данную надпись на стекла автомобиля на данный момент не известно.

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