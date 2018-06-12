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Воронежец рассказал об ужасах поездки в Крым

Сегодня, 15:25

Воронежцы обсуждают перспективы поездки в Крым после того, как один из их соотечественников рассказал о своем опыте путешествия на полуостров. Невзирая на большой новый мост, горожанин остался недоволен курортом.

Воронежец рассказал в группе «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети «ВКонтакте», как он провел время в Крыму. Рассказ спровоцировал обсуждения в сообществе, касающиеся преимуществ и недостатков отдыха на полуострове.

Житель Воронежа показал несколько фотографий из поездки. Под ними он рассказал, что в Крыму очень много людей, на парковках и на пляжах мало места, а по дорогам ездят опасные водители.

Публика с интересом отреагировала на публикацию соотечественника, попросила его представить фотографии пляжей и стоянок для транспорта, а также подробно рассказать о пробках перед полуостровом. Если проанализировать комментарии, можно прийти к выводу, что пользователи интернета больше склоняются к отдыху за границей. Общественность считает, что лучше поехать в Турцию, так как этой выйдет дешевле, и не нужно будет сутки ехать на автомобиле.

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