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Воронежцы выстроили из машин гигантскую балалайку ко Дню России

Сегодня, 15:17

В Воронеже в пятницу, 8 июня, энтузиасты провели флешмоб на стоянке около сити-парка «Град». В честь Дня России автовладельцы построили из машин балалайку.

Накануне в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы фото с пятничного флешмоба, в котором задействовали 83 машины. Помимо балалайки, из автомобилей выстроили надпись «Россия». Вместе со снимком администратор группы «Местоположение ДПС Воронеж» написал поздравление, в котором пожелал россиянам чувствовать себя свободными, счастливыми, нужными и уважаемыми.

«Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризисы, нестабильность доллара и рост цен на топливо не касаются нас!» – сказано в сообщении.

Отметим, что похожие акции проходят практически на каждый праздник. К примеру, водители составляли из машин звезду к 23 февраля, цветок – в честь 8 марта, фигуру колокольчика – ко Дню знаний.

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