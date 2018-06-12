В мае Mazda увеличила продажи в России на 43%

Сегодня, 16:47

Автоэксперты провели мониторинг продаж на российском авторынке в прошлом месяце. По результатам исследований спрос на авто Mazda в мае составил 2 536 авто, что на 43% больше чем в мае 2017 года.

В период с января по май 2018 года японская компания Mazda увеличила продажи авто в России на 33% до 11 638 новых автомобилей. Увеличение количества клиентов, позволили занять большую долю на российском рынке – 1,7%. Ранее этот показатель составлял 1,5%.

Наибольший уровень продаж в России зафиксирован у кроссовера Mazda CX-5. В мае спрос на модель вырос на 34% до 1 828 единиц в сравнении с показателями 2017 года. Всего за пять количество клиентов марки выросло на 35%. В результате с января по май было приобретено 8 458 Mazda CX-5.

Автоэксперты уверены, что к концу текущего года японская компания Mazda увеличит уровень реализации в России минимум на 15%. Стоит отметить, что в апреле специалисты отметили увеличение продаж марки на 78%.