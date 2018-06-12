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Hyundai и Xevo разрабатывают сервис автомобильных платежей

Сегодня, 14:22

Компании Hyundai и Xevo реализовывают совместный проект по созданию сервиса автомобильных платежей. Благодаря ему потребитель сможет пользоваться разнообразными услугами, не выходя из машины.

С помощью новой платежной системы, создаваемой специалистами компаний Hyundai и Xevo, водители смогут оплачивать заправку и даже продукты питания через мультимедийную систему автомобиля. Изначально новинка будет внедрена в кроссоверы и седаны.

 

 

 

Разработчики поясняют, что, к примеру, оплата топлива будет производиться через приложение My Hyundai. В нем указываются заправочная станция и тип горючего. С помощью нового сервиса также можно будет бронировать столы в ресторанах и кафе.

На данный момент ни в Hyundai, ни в Xevo не озвучиваются сроки появления нового сервиса на рынке. При этом в американском офисе южнокорейской марке уже заявили, что с нетерпением ждут внедрения новой системы, которая позволит потребителю экономить время.

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