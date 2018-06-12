Воронежец "подловил" гаишника на незнании ПДД

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Сотрудник ДПС в Воронеже остановил местного автомобилиста, который ничего не нарушил, для проверки документов. Однако подкованный воронежец отказался выполнить требование, так как для остановки не было причины.

Воронежский водитель снял на видео свой разговор с инспектором ДПС. В ответ на просьбу показать документы автомобилист спросил, в какой статье ПДД сказано, что его могут остановить без причины.

«Показали бы документы, да езжали с богом. Что у вас, проблемы с документами?», – сказал инспектор.

Водитель объяснил, что у него есть права, бумаги на автомобиль и страховка, но показывать он их не будет, поскольку в 106-м пункте регламента ГИБДД сказано, что для остановки должна быть серьёзная причина. Воронежец добавил, что опаздывает на работу.

Сотрудник полиции решил не спорить с автомобилистом и отпустил его: «Езжайте с богом, удачи вам и всего хорошего».