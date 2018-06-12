Беспилотный автомобиль «КАМАЗ» выйдет через три года

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Челнинские машиностроители готовы наладить выпуск первого беспилотного автомобиля «КАМАЗ» в 2021-2022 годах. Данная информация озвучена заместителем гендиректора завода Иреком Гумеровым.

По словам господина Гумерова, чтобы выпуск беспилотного автомобиля «КАМАЗ» начался, должны быть определенные законодательные условия, а также реальные покупатели. По словам топ-менеджера, предприятие готово к производству такой машины, и ее выпуск может начаться в 2021-2022 годах.

12 июня в Казани дебютировал беспилотный 12-местный электробус Ш.А.Т.Л. (Широко адаптивная транспортная логистика) «КАМАЗ-1221». В рамках демонстрации машина проехалась по определенному пути на берегу Казанки со скоростью 10 км/ч. По словам представителей института «НАМИ», некоторые технологические решения этого транспортного средства уже массово используются в других автомобилях. Тем не менее, в машине есть функции, которые еще предстоит проверить, но после 2020 года они тоже должны стать массовыми.