Официально дебютировал обновлённый Ford Mustang Shelby GT350

Сегодня, 14:13

Американский автогигант Ford презентовал обновлённый Mustang Shelby GT350. По словам представителей бренда, маслкар получил ряд технических доработок по просьбам потребителей.

Специалисты компании Ford перенастроили подвеску MagneRide, при этом у неё появились новые пружины и обновились режимы работы системы стабилизации. Кроме того, модернизации подверглись тормозные суппорты Brembo. Автомобиль с 19-дюймовыми алюминиевыми дисками «обули» в новые покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2.

Кроме того, обновлённый Mustang Shelby GT350 обзавёлся иной передней решёткой и новым спойлеров. В палитре доступных цветов кузова появились два новых оттенка – Velocity Blue и Ford Performance Blue. Основной окрас дополняют белые, черные или синие полосы.

К сожалению, Ford не стал публиковать фотографии салона новинки, но в пресс-релизе сказано, что маслкар получил спортивные кресла Recaro, обитые замшей Miko. Такую же отделку использовали для дверных панелей. Также упоминания заслуживают мультимедийный центр SYNC3 и стереосистема B&O PLAY.

После обновления у Mustang Shelby GT350 сохранился прежний двигатель: 5,0-литровый V8 производительностью 526 л. с. при 581 Нм. В тандеме с мотором работает 6-скоростная механическая трансмиссия Tremec. Динамические характеристики модели пока не раскрываются.