Рестомоддеры восстановили Toyota Land Cruiser 1986 года

Сегодня, 17:34

Американские специалисты из фирмы The FJ Company занимаются доработкой и реставрацией старых внедорожников марки Toyota. На этот раз в гараж рестомоддеров попал Land Cruiser поколения J60.

В основном компания The FJ Company из Майами восстанавливает Toyota Land Cruiser поколения J40, однако последний клиент заказал восстановление внедорожника J62, выпущенного в 1986 году. Данный автомобиль принадлежит житель города Остин в штате Техас.

До переделки кузов машин был окрашен в красный и находился в плохом состоянии. Специалисты разобрали внедорожник, восстановили кузов и покрасили его в оливковый оттенок. Внешность авто решили выполнить в стилистике 80-х, добавив полосы, характерные для того времени.

Интерьер Land Cruiser был обит «шотландской клеткой», её заменили на винил. Кроме того, в салоне нашла место новая аудиосистема. Наконец, мастера произвели капитальный ремонт силового агрегата.

Стоит напомнить, что внедорожник Toyota Land Cruiser FJ62 приводился в движение 4,0-литровым мотором 3F, способным развивать 155 лошадиных сил при крутящем моменте в 300 Нм. Ранее он сочетался с механической КПП, но на смену ей пришёл «автомат».