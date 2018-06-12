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Дональд Трамп показал Ким Чен Ыну своего «Зверя»

Сегодня, 11:44

В Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. В рамках мероприятия американский политик решил показать коллеге свой Cadillac, который имеет прозвище «Зверь».

Первый саммит США-КНДР, прошедший 12 июня, стал серьезным историческим событием, но не обошедшимся без конфуза. Когда Дональд Трамп вел Ким Чен Ына к своему лимузину, за политическими лидерами ринулись фотографы и операторы, которые, чтобы получить удачные кадры, устроили толкучку возле машины.

Легкий инцидент быстро исчерпал себя, так как Ким Чен Ын достаточно быстро посмотрел на салон автомобиля через открытую дверь, после чего он вместе с Дональдом Трампом удалился. На данный момент подробностей о «Звере» практически нет, но можно увидеть, насколько толстая дверь у этого транспортного средства. Судя по всему, автомобиль хорошо бронирован.

 

 

 

 

Встреча политических лидеров состоялась в гостинице Capella на острове Сентоса. Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, после чего между ними состоялся диалог за обедом. Мероприятие удивило весь мир, ведь формально США и КНДР считаются врагами с 1953 года.

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