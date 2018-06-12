«Дороги смерти»: Назван ТОП-5 аномальных автотрасс России

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Аномальные зоны есть в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе, а также многих других уголках страны. Ежегодно на таких трассах в смертельные ДТП попадают десятки автомобилистов.

Исследователи аномальных явлений уже давно обратили внимание на так называемые «дороги смерти» - участки автотрасс, на которых происходит наибольшее количество аварий. Есть мнение, что геопатогенные зоны чаще всего характеризуются наличием оврагов, неестественно кривых деревьев, а также множеством рукотворных сооружений – тоннелей, котлованов и подземных коммуникаций. В таких местах водители чувствуют резкое недомогание и притупление реакции, что приводит к ошибке и ДТП. Эксперты уверены, что данные аварии происходят по вине НЛО.

Удивительно, но аномальная зона есть даже в центре Москвы на участке Кутузовского проспекта в районе поворота на Минскую улицу. Здесь довольно часто происходят смертельные аварии, для которых, казалось бы, не было предпосылок – в одном из случаев на практически пустой ночной трассе столкнулись три машины, четыре человека скончались.

На федеральной трассе «Саранск-Ульяновск» в Ульяновской области очень часто происходят аварии, а выжившие водители не могут объяснить произошедшего – одни впадали в ступор, у других отказывали тормоза. Местные жители сообщают, что под трассой находится заброшенное кладбище.

Корсаковская трасса в Южно-Сахалинской области также имеет славу «гиблого места». На участке от посёлка Христофоровка до остановки «Отдалённая» водители чувствуют, что колёса авто «прилипают» к дороге, а уфологи обнаружили на трассе повышенный магнитный фон.

В Санкт-Петербурге и области также есть «дорога смерти», причём они, по данным учёных, занимают 20% от всех дорог региона. Самыми опасными признаны отдельные участки Мурманского шоссе.

Замыкает ТОП-5 загадочный 666-й километр автомобильной магистрали «Москва – Ростов». Недалеко от населенного пункта Холодный Яр действуют ограничения скорости, однако даже это не спасает от огромного количества аномальных аварий.