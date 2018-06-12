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Кресла для "тесного общения" заметили в автобусе Воронежа

Сегодня, 14:16

Жители Воронежа не понаслышке знают, что такое интимная обстановка в автобусе, на что указывают новые фотографии горожан, обсуждаемые в интернете. Накануне были опубликованы свежие снимки, судя по которым, как предположили граждане, власти хотят сблизить их.

Одна из жительниц Воронежа опубликовала в Сети фотографию, сделанную в автобусе №80. Снимок показывает, насколько близко друг к другу в машине установлены сидения. По мнению воронежцев, кресла расположены так, что пассажирам, желающим умоститься в них, придется сплетаться ногами.

Под фотографией ее автор отметила, что расположение кресел в автобусе №80 указывает на желание перевозчика вместить в машине как можно больше пассажиров. Однако общественности от этого не легче, ведь люди вынуждены сидеть на этих сидениях, упираясь друг в друга коленями и страдать от "тесного общения". Обстановка в автобусе №80 уже окрещена воронежцами как «губернаторская программа по сплетению ног».

Горожане, обсуждая ситуацию в интернете, шутят, что власти помогают гражданам найти свою любовь. Также пользователи соцсетей считают, что за счет трения коленями у пассажиров получится яркая прелюдия, и именно поэтому за проезд берут больше, чем раньше. 

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