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Эксперты определили, стоит ли покупать Hyundai Creta с «механикой»

Сегодня, 12:30

В течение долгого периода Hyundai Creta сохраняет статус бестселлера среди кроссоверов и внедорожников в РФ, причём более 70% покупателей выбирают версии с «автоматом». Российские журналисты приняли участие в тест-драйве машины с МККП, чтобы понять, стоит ли её покупать.

Компактный Hyundai Creta унаследовал платформу от модели i20, полноприводную трансмиссию – от Tucson, а базовый мотор объёмом 1,6 л – от Solaris. Для тех, кто не нуждается в полном приводе, предлагается Creta с «механикой».

Эксперты протестировали автомобиль в комплектации Travel за 1 052 900 рублей, причём он дополнительно получил пакет Advance. По словам специалистов, передачи переключаются с легкостью, а сцепление – мягкое. В числе минусов выделяется то, что первая и задняя передачи расположены слишком близко, из-за чего их легко спутать. Кроме того, у модели довольно резкая реакция на газ.

Для езды по городу двигателя Hyundai Creta более чем достаточно, а вот на трассе ощущается нехватка мощности. В связи с этим приходится переключаться вниз на две передачи сразу во время обгона.

 

Журналисты отметили, что кроссовер с механической трансмиссией оставил хорошее впечатления. Creta не предназначен для бездорожья, зато уверенно ведёт себя на просёлочной или грунтовой дороге.

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