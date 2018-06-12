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Nissan GT-R показал "чумовую езду" жителям Воронежа

Сегодня, 10:41

Элитный суперкар Nissan GT-R на большой скорости проехал по пр. Московскому в Воронеже из Северного микрорайона в центр. Видео с "чумовой ездой" опубликовал Дмитрий Курамшев в одном из городских сообществ.

Дмитрию удалось запечатлеть как Nissan GT-R на огромной скорости по пр. Московскому ехал в центр города. На видео слышен сильный рев двигателя автомобиля. Мужчина заснял чумовую езду между остановками «Автовокзал» и «45-й Стрелковой дивизии».

В подписи к опубликованному видео, Дмитрий выразил восхищение элитным автомобилей. Пользователи отметили, что данный Nissan GT-R участвовал в драг-рейсинге 2 июня. Многие автовладельцы отмети отличный рев силовой установки суперкара.

Отметим, что впервые Nissan GT-R представили в рамках автосалона в Токио еще в 2001 году, а серийное производство модели стартовало шесть лет спустя.

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