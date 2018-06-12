В Европе отзывают порядка 800 тысяч авто Daimler

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Власти Германии уличили немецкий автоконцерн Daimler в манипуляции с уровнем вредных выбросов. В результате в Европе объявили об отзывной кампании почти 800 000 автомобилей производителя.

С введением новых экологических норм на автомобили, ужесточились проверки производителей. Во время одной из таких проверок стало известно, что автоконцерн Daimler устанавливал на свои машины специальное оборудование, которое показывало низкий уровень выхлопов.

Немецкое Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры в лице Андреаса Шойера выдвинуло требование отозвать машины Daimler, которые оснащены данным оборудование. В результате почти 800 000 автомобилей в Европе имеют заниженные показатели уровня вредных выбросов.

Ранее правительство Германии выдвинуло обвинение автоконцерну Daimler в подозрении незаконной установки специального оборудование, занижающего показатели. В качестве меры пресечения был назначен штраф в размере четырех миллиардов долларов.