Спорткар Porsche 911 восьмого поколения дебютирует осенью

Сегодня, 12:35

Немецкие машиностроители назвали сроки и место презентации новой генерации спорткара Porsche 911. Кроме того, были озвучены характеристики автомобиля и сроки начала его продаж.

Новый Porsche 911 разрабатывается под индексом 992. Презентация машины состоится в Лос-Анджелесе на ноябрьском мотор-шоу. На рынок автомобиль отправится в начале следующего года. Изначально немцы будут продавать версии 911 Carrera и 911 Carrera S с задним приводом.

В течение 2019 года на рынок поступят остальные машины линейки 911, в том числе полноприводная Turbo. Инсайдерские данные гласят, что в таком исполнении автомобиль получит агрегат мощностью более 600 л.с. в версии S.

За счет выросшей на 20 л.с. производительности, а также модернизированным трансмиссии и аэродинамическим элементам, разгон до «сотни» у Porsche 911 Turbo S составит менее 2,9 с. При этом, максимальная скорость машины достигнет более 330 км/ч.

По некоторым данным модель Porsche 911 Carrera нового поколения получит на 20 л.с. больше мощности (390 л.с.). Версия Carrera S должна получить 450-сильный мотор (+30 л.с.). Новый спорткар строится на иной платформе, которую также получат преемник Lamborghini Huracan и третье поколение Audi R3.

Интерьер Porsche 911 восьмого поколения преобразится за счет цифровой приборной панели, современной мультимедийной системы, сенсорных блоков управления.