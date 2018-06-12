Кроссовер Fiat 500X получил спецверсию Adventurer

Сегодня, 10:36

Компания Fiat решила выпустить специальную версию кроссовера Fiat 500X, которую назвали Adventurer. Автопроизводитель рассчитывает увеличить продажи модели, которая пользуется слабым спросом на американском рынке.

Новый Fiat 500X Adventurer был создан на основе исполнения Trekking, от него новинка унаследует черные и серебристые накладки на бампера, а также расширенный перечень оснащения. Спецверсия отличается особыми 18-дюймовыми дисками колёс, которые заменили прежние 17-дюймовые, а также рейлингами на крыше, полосами на кузове и яркими корпусами боковых зеркал.

Техническая «начинка» модели осталась неизменной. Автомобиль сохранил прежнюю подвеску, 2,4-литровый 180-сильный двигатель и автоматическую коробку передач на девять скоростей. Новый Fiat 500X Adventurer оценили на 945 долларов дороже стандартной версии кроссовера, которую можно приобрести за 23 585 долларов.

Напомним, Waymo и Fiat Chrysler Automobiles подписали соглашение на поставку 62 000 минивэнов Chrysler Pacifica с гибридной силовой установкой. Пока в автопарке Waymo насчитывается 600 беспилотных машин.