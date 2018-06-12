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На тестах замечен Volkswagen Passat 2019 модельного года

Сегодня, 13:49

Немецкие машиностроители продолжают разработку обновленного седана Volkswagen Passat, на что указывают фотографии автомобильных папарацци. Новинку запечатлели на дорожных тестах. Презентация транспортного средства состоится до конца года.

Ранее немцы анонсировали показ седана Volkswagen Passat 2019. Они сообщили, что машина претерпит небольшой фейслифтинг в середине своего жизненного цикла. На испытаниях автомобиль был закамуфлирован сзади и спереди. Судя по шпионским кадрам, у машины несколько изменились осветители.

На снимках автомобильных папарацци также можно заметить, что тестировавшийся Volkswagen Passat 2019 «просел» сзади. По словам экспертов, машина имела на борту множество оборудования, которое используется для сбора данных о тестах.

 

 

 

 

Салон седана Volkswagen Passat 2019 не получит революционных изменений. Предполагается, что для обновленной версии модели предусмотрен информационно-развлекательный комплекс, которым оснащается новый Arteon. Об изменениях силовой составляющей автомобиля ничего не говорится, но эксперты надеются, что у машины появится версия R, моторный отсек которой займет агрегат V6 производительностью 300 л.с.

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