Павлины массово портят авто люкс-класса на канадском курорте

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На курорт в провинции Британской Колумбии в Канаде приезжают отдыхающие на люксовых автомобилях. Местные павлины массово портят дорогостоящие автомобили, завиксированный ущерб составил несколько тысяч долларов.

Специалисты отметили, что агрессивное поведение павлинов связано с периодом размножения. В чистом люксовом автомобиле птица видит своё отражение, которое принимает за соперника и вступает в схватку. Как результат побитый кузов автомобиля люкс-класса.

Отдыхающие на курорте в Канаде получили ущерб в несколько тысяч долларов от птиц, однако не смогут получить компенсацию. Павлины клюют и царапают авто, издавая дикие звуки, поскольку принимают машины за соперника.

Специалисты отметили, что такое агрессивное поведение и опасность для люксовых автомобилей сохранится вплоть до октября. Один из очевидцев происходящего с ником CTVSarah опубликовал в соцсети Twitter видео с агрессивным павлином.