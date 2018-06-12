Появились первые рендеры нового кроссовера Peugeot 1008

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В сети были опубликованы рендеры нового компактного кроссовера под названием Peugeot 1008. Изображения создали независимые автомобильные дизайнеры.

Новинка окажется самым маленьким кроссовером в модельной линейке Peugeot, которая на сегодняшний день представлена семиместным 5008, более компактным 3008 и 2008. Согласно предварительным данным, самый маленький «паркетник» французской марки построят на модульной платформе PSA EMP1, разработанной совместно с Dongfeng. Такую же архитектуру планируется использовать по меньшей мере ещё для 20 моделей бренда Peugeot.

Поскольку в настоящее время автоконцерну PSA принадлежат марки Opel и Vauxhall, новый кроссовер Peugeot 1008 может появиться на рынках Германии и Великобритании под иными брендами.

Напомним, в начале этого месяца представители PSA сообщили о проведении отзыва в России. Сервисная акция коснётся моделей Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. В обоих случаях причиной стал возможный выход из строя электромотора стеклоочистителя. Суммарно в РФ отзовут почти 20 000 автомобилей Peugeot и Citroen.