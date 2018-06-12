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Китайский кроссовер Baojun 530 достиг пика популярности

Сегодня, 08:21

Продажи модели Baojun 530 показали очередной рекорд, о чем проинформировали General Motors и SAIC. Китайский кроссовер разработан и выпускается этими двумя автогигантами.

По итогам апреля 2018 года жители Китая приобрели более 15 000 кроссоверов Baojun 530. Данный показатель поставил паркетник впереди моделей Nissan Qashqai, Honda Vezel и Toyota RAV4 в КНР. Также машина оказалась в десятке бестселлеров на рынке SUV в Поднебесной.

Кроссовер Baojun 530 вышел на рынок в марте текущего года. Трехрядная переднеприводная машина оснащена турбодвигателем 1.5 отдачей 150 л.с. Мотор комплектуется 5-МКПП и РКПП iAMT.

При размерах в 4655х1835х1760 мм паркетник Baojun 530 имеет расстояние между осями в 2750 мм. По величине автомобиль можно сопоставить с паркетником Toyota RAV4.

В списке оснащения кроссовера Baojun 530 имеются: система стабилизации, ABS, EBD, эйрбэги в количестве до шести устройств, климатическая установка, «мультимедиа» с парящим экраном, парктроник, панорамный люк и колесные диски размерностью 17 дюймов.

 

 

 

 

Начальная версия кроссовера Baojun 530 доступна в КНР по цене в 78 900 юаней (767 000 рублей). Максимальная комплектация автомобиля обходится покупателю в 119 800 юаней (1 165 000 рублей).

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