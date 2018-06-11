Бензин в Сербии продается за 100 рублей в местной валюте

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Жители Сербии обеспокоены подорожанием топлива не меньше, чем россияне, ведь в этой стране стоимость бензина и дизельного топлива тоже значительно выросла. Общественность остро реагирует на ситуацию, и проводит митинги.

Уже сейчас в Сербии бензин и дизельное топливо продаются за 164 динар за литр. В пересчете на российские деньги, по курсу сербского Национального банка, это примерно 102 рубля. Подорожание топливе в Сербии является одной из самых обсуждаемых и острых тем в стране. Несколько городов страны уже проводили митинги по поводу роста цен на топлива. В рамках этих мероприятий жители республики требовали от правительства понизить ставки по акцизам.

По словам президента Сербии, Александра Вучича, митинги по поводу подорожания топлива являются политической игрой. Эти мероприятия, по словам лидера, «направлены на внесение смуты во внутриполитический дискурс по теме Косово».

К слову, несколько дней назад организаторы митингов намеревались привлечь к манифестациям Боснию и Герцеговину, однако уже на выходные недовольство общественности стихло, и сербские активисты пока хранят молчание по поводу ситуации с топливом в стране.