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Линейку Bisu пополнило большое кросс-купе T7

Сегодня, 06:59

Китайский бренд Bisu в 2016 был запущен концерном BAIC и производителем мотоциклов Yinxiang. Накануне новая марка показала купеобразный кроссовер Bisu T7.

Модели бренда Bisu ориентированы на молодых клиентов. До T7 марка показала бюджетные переднеприводные паркетники T3, T5 и компактвэн M3. Последние трое продаются в КНР по цене не выше 16 000 долларов (997 000 рублей).

Новое кросс-купе Bisu T7 получило кузов длиной 4820 мм и колесную базу размером 2815 мм. Передней частью машина похожа на своих «сородичей», но в остальном экстерьер машины получился более «мускулистым», что придает ему более премиальный вид.

Моторный отсек кросс-купе Bisu T7 занимает турбированный мотор 2.0 тягой 197 л.с. Для него предусмотрены 6-МКПП или 8-АКПП, а также полный привод.

Кроссовер Bisu T7 получил солидный функционал и 10-дюймовую цифровую приборную панель. Также для машины предусмотрены мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым дисплеем и проекционный экран. Салон автомобиля получил кожаную отделку, климатическую установку на две зоны, вентилируемые передние кресла, электронный «ручник», люк и так далее.

 

 

 

 

 

 

 

Продажи кросс-купе Bisu T7 на внутреннем рынке стартуют в августе. Ожидается, что его стоимость составит от 20 000 до 25 000 долларов.

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