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Кристально чисто: Во Владимире автомойка использовала артезианскую воду

Сегодня, 18:58

Во Владимире одна из автомоек попалась на использовании артезианского источника без законного разрешения. По данному факту инициировано разбирательство.

Пресс-центр Природоохранной прокуратуры Владимира проинформировал, что в областной столице выявлена организация, самовольно использовавшая природные ресурсы для автосервиса. Проверка показала, что компания арендовала помещение, в котором оказывались услуги мойки транспорта.

В ходе разбирательства было установлено, что артезианская вода, предназначенная для хозяйственных нужд, использовалась предприятием для мойки автомобилей. При этом, юридическое лицо не имело разрешения на пользование недрами. На руководство организации заведен админпротокол. Сейчас рассматривается мера наказания для нарушителя.

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