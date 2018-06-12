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Продажи подержанных автомобилей KIA в мае выросли на 19%

Сегодня, 06:00

Отечественный офис южнокорейской марки KIA рассказал о майских продажах подержанных моделей бренда. Спрос на них растет в течение нынешнего года.

В России подержанные автомобили южнокорейской марки продаются по программе «KIA Уверен». Дилеры отчитались, что в ее рамках по итогам мая текущего года в России было продано 553 машины. Это на 19% больше, чем годом ранее.

За прошедшее время текущего года, без учета июньских результатов, в России по программе «KIA Уверен» было реализовано 2 409 автомобилей. Данный показатель лучше прошлогоднего на 30%.

Сейчас программа «KIA Уверен» реализовывается в стране 80 дилерскими центрами. По ее условиям, возраст продаваемого подержанного автомобиля должен быть не выше 4 лет. При этом пробег транспортного средства не должен превышать 120 000 км. Программа принимает только юридически чистые автомобили без технических неисправностей. В «KIA Уверен» исключается продажа машин, побывавших в серьезных ДТП.

 

В данное время по программе «KIA Уверен» предлагаются машины с пробегом, предоставляемые официальными дилерскими центрами бренда. Кроме того, в ее рамках реализовываются автомобили из Trade-In, а также выкупленные дилером или поставленные на комиссию транспортные средства.

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