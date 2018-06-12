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Концепт Toyota Crown стал серийным автомобилем

Сегодня, 05:00

Презентация концепта нового поколения модели Toyota Crown состоялась прошлой осенью. Теперь же японцы заявили о серийной версии машины, и о скором начале ее продаж.

Новое поколение станет уже 15-м для Toyota Crown. Серийный седан полностью дублирует свой концепт. При габаритах в 4910х1800х1455 мм автомобиль имеет колесную базу размером 2920 мм. Для машины предусмотрены версии Athlete («спорт») и Royal («роскошь»).

Новый Toyota Crown построен на шасси GA-L (модернизированная TNGA). Для автомобиля предусмотрены передняя двухрычажная и задняя многорычажная подвески (последнюю взяли у Lexus GS). Машина уже побывала на Нюрбургринге, где получила необходимые настройки. Новинка получила режимы езды Normal, Sport и Sport+.

Моторный отсек базового заднеприводного Toyota Crown занимает агрегат 8AR-FTS 2.0 мощностью 245 л.с. с 8-АКПП. Стандартный гибридный вариант седана с задним или полным приводом оснащается двигателем Dynamic Force (A25A-FXS) 2.5 тягой 184 л.с., взаимодействующим со 143-сильным электродвигателем. Вместе они выдают производительность 226 л.с. «Топовая» гибридная версия машины комплектуется мотором V6 3.5 производительностью 299 л.с. Пару ему составляет 180-сильный электромотор. Вместе они выдают 359 л.с. тяги.

 

Новый Toyota Crown будет продаваться только в Японии. Появление автомобиля на рынке запланировано на конец июня.

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