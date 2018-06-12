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Турция выпустит пять собственных автомобилей

Сегодня, 04:00

Турция решила тоже стать страной-автопроизводителем и начать выпуск собственных автомобилей к 2021 году. О таких планах сообщил глава турецкого министерства науки, промышленности и технологий Фарук Озлю.

Чиновник отмечает, что прежде всего производственные площадки смогут выпускать 200 000 авто. Именно на них и соберут первые пять турецких моделей. Также в Турции решили не отставать от прогресса, и будут выпускать еще и электромобили. Министр подчеркнул, что автомобили будут доступны гражданам со средними и высокими доходами, следовательно машины будут относиться к сегментам B и C.

Для воплощения проекта по разработке автомобилей в жизнь на работу примут 20 000 сотрудников, среди которых 4 000 инженеров с высокой квалификацией. Следует сказать, что еще осенью 2017 года президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил намерения республики заняться выпуском автомобилей.

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