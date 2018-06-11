Volvo увеличит количество своих электрокаров и робомобилей

Сегодня, 22:00

Шведские машиностроители разработали новый план развития компании Volvo Cars. В его рамках производитель нарастит количество электрических и автопилотируемых моделей, а также выйдет за рамки обычного автопроизводителя, заявив о себе на рынке услуг.

Новый план Volvo Cars уже к 2025 предполагает наращивание количества электрических моделей компании до 50%. На фоне этого шведы рассматривают полный отказ от дизельных автомобилей в своей линейке.

Также новая стратегия предусматривает оснащение не менее 30% моделей Volvo Cars системами автопилотирования. Кроме того, порядка 50% машин шведов будет доступно по подписке. Расширенный модельный ряд, как полагает производитель, поможет ему выйти на новый уровень сотрудничество с операторами каршеринга и другими участниками рынка краткосрочной аренды автотранспорта.

В целом, руководство Volvo Cars надеется, что Volvo Cars с новым планом компания сможет добиться повышения эффективности взаимодействия с потребителем. Производитель будет развиваться в сфере подключенных автомобилей и клиентских платформ. Кроме того, Volvo Cars собирается стать больше, чем производителем премиального транспорта, и выйти на рынок потребительских услуг как его полноценный игрок.