Въезда в РФ из Финляндии ожидают 87 автомобилей

Сегодня, 16:24

Как сообщают СМИ, на границе России и Финляндии на МАПП «Брусничное» наблюдается очередь из 87 автомобилей, ожидающих въезд в РФ. Среднее время ожидания прохождения границы колеблется от 50 минут до 1 часа.

Отмечается, что на российской стороне пропуска замечена небольшая очередь. Совсем другая обстановка наблюдается на МАПП «Торфяновка» и МАПП Светогорск». Здесь границу проходят по времени от шести до пятнадцати минут.

Погрануправление ФСБ отмечает, что очередь, состоящая из автомобилей на МАПП «Брусничное» замечена и в сторону Финляндии, а ее протяженность составляет примерно два километров. Пограничники сообщили, что им неизвестна причина, по которой финская погранслужба не может устранить данную проблему. Российские пограничники обратились к россиянам, чтобы они выбрали другой маршрут следования.