Воронежцев развеселил "собачий Жигуль" с хвостатыми пассажирами

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Жители Воронежа снова обсуждают одну из горожанок, которая содержит большое количество собак у себя дома. Накануне в интернете появились новые фотографии, на которых запечатлена машина гражданки, заполненная «четвероногими друзьями».

11 июня в соцсетях появились фотографии, сделанные одной из жительниц Воронежа. Она показала снимки автомобиля LADA, в салоне которого находились собаки нескольких пород. Общественность удивило количество животных, уместившихся в небольшом автомобиле.

На фото видно, что выглядывающие из окон собаки вообще не настроены на то, чтобы охранять автомобиль. Животные с языками наружу с интересом смотрели по сторонам. Автор фотографий оставила под ними подпись: «Встретила такую вот семью».

Оказалось, многие знают, кому принадлежит машина с собаками. Одна из местных жительниц, проживающих в доме на улице Олеко Дундича, «прославилась» как местная собачница. Горожане отметили, что "собачий Жигуль" с хвостатыми пассажирами не всегда радует горожан - женщина блокирует своей машиной проезд во двор и доставляет массу неудобств своим соседям, так как им мешают ее собаки.