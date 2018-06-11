Новый участок трассы М-11 в Тверской области за три дня принял 15 тысяч авто

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На прошлой неделе открылся скоростной платный участок автодороги М-11 на территории Тверской и Новгородской областей (с 334 по 543 км). Пресс-центр ГК «Автодор» проинформировал, что с 7 по 10 июня новая трасса приняла 15 тысяч автомобилей.

За счет того, что был запущен новый участок трассы, больше 50% автодороги М-11 полноценно эксплуатируются. Сквозное движение начинается недалеко от Твери и заканчивает на территории Новгородской области, возле деревни Мясной Бор. За три дня сквозной участок принял 30 тысяч машин.

На новом платном участке трассы М-11 порог скорости движения транспорта составляет 110 км/ч. Автомобилистам предоставлено четыре полосы, не имеющих примыканий с другими дорогами в одном уровне. Трасса освещена, имеет защитные ограждения. На ней работают аварийные комиссары. Их можно вызвать по телефону. Кроме того, они занимаются патрулированием автодороги.