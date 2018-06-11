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Эксперты навзали пять малоизвестных советских грузовиков

Сегодня, 20:00

Во времена СССР грузовики считались основным видом транспорта и их собирали на более, чем ста заводах. В то время разработали много таких автомобилей, которые так и не вошли в серию, а эксперты разработали рейтинг данных авто.

На первой строчке расположился КМЗ-3, выпущенный в 1960 году на Киевском мотоциклетном заводе. Этот грузовик мог перевозить до 500 кг разных грузов и оснащался 0,75-литровым мотором с отдачей 26 «лошадок».

Второе место досталось гигантскому МАЗ-7907, имеющему грузоподъемность больше 150 тонн. Он приводился в действие при помощи 125-сильной газовой турбины, работающей вместе с электрической КПП. ТОП-3 замыкает ЗИС-153, в основу которого лег ЗИС-210. Автомобиль обзавелся 110 сильным мотором и был выпущен в количестве двух экземпляров.

 

На четвертой ступеньке разместили КрАЗ-256Б1-030, выпущенный в 1986 году. Машину применяли ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, так как автомобиль получил свинцовую защиту кузова и специальную фильтрационную установку. ТОП-5 закрывает большегруз, построенный на архитектуре ЗИЛ-131 и выпущенный в одном экземпляре по заказу Министерства культуры.

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