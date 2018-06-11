Жилье главы и члена правления Audi обыскали

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«Дизельный скандал», судя по всему, набирает новые обороты. Накануне стало известно, что главу компании Audi и члена ее правления обыскали прямо у них дома. Обоих подозревают в мошенничестве и посредственном подлоге.

Мюнхенской прокуратурой ведется разбирательство по «дизельгейту», и одним из его фигурантов стал Руперт Штадлер, глава Audi. Сотрудники ведомства пришлю к нему с обысками, итоги которых не озвучиваются. То же самое произошло с еще одним членом правления немецкой марки.

Немецкий машиностроительный гигант Volkswagen оказался в центре «дизельного скандала» в 2015 году. Производителю не удалось скрыть тот факт, что он использовал в своих автомобилях программное обеспечение, способное занижать показатели вредоносных выбросов, которые генерировали эти машины.

Путем обмана немцы смогли вывести на рынок модели, которые наносили экологии больше вреда, чем допускалось стандартами. Когда это перестало быть тайной, сотни тысяч автомобилей, выпущенных концерном VW, были отозваны. Производитель испортил себе репутацию, навлек на себя огромные штрафы. Кроме того, «дизельгейт» повлиял на массовое мнение о машинах на «тяжелом» топливе, которые теряют популярность во многих странах.