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Раскрыта внешность нового Porsche Macan Turbo

Сегодня, 14:29

В сети опубликовали новые шпионские снимки рестайлингового кроссовера Porsche Macan Turbo. Модель была замечена во время дорожных тестов уже без камуфляжной пленки, которая скрывала особенности.

Естественно на дорожные испытания вывели прототип Porsche Macan Turbo, поэтому серийная версия может отличаться. Согласно полученным снимкам, обновленный кроссовер получит лишь незначительные изменения передних фар.

Несмотря на то, что прототип Porsche Macan Turbo оснащен старым бампером сзади, серийная версия получит новый пластиковый обвес. Что касается силовой установки, то кроссовер оснастят двигателем, который будет генерировать до 434 л. с.

 

 

 

 

В интерьере кроссовер Porsche Macan Turbo получил больше обновлений. Рестайлинговая версия отличилась новой системой мультимедиа и другими воздуховодами, которые установили ниже.

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