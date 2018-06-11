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Новый Toyota CH-R обзавелся современными электронными системами и новым оформлением

Сегодня, 13:48

В пресс-центре японской машиностроительной компании Toyota рассекретили обновленный кроссовер Toyota C-HR, который получит как традиционный бензиновый ДВС, так и гибридную установку. Внешнее оформление авто тоже подвергнут модернизации.

Одним из основных плюсов нового Toyota C-HR выступает его дизайн, который считается интересным и соответствует всем современным тенденциям. В экстерьере новинки сочетаются дизайнерские наработки, присущие спорткарам и кроссоверам. Передние фары головного света обзавелись светодиодами, а передние и задние бамперы стилизованы в духе общей концепции оформления Toyota.

 

Отдельно стоит заострить внимание на салоне обновленного Toyota CH-R. Сообщается, что даже пассажиры выше двух метров будут чувствовать себя комфортно. Также автомобиль получил прогрессивные электронные ассистенты, анализирующие общее состояние машины и информирующие водителя о различных препятствиях и опасностях, подстерегающих на дороге. В интерьере следует выделить новый бортовой компьютер и мультимедийный центр с внушительным экраном.

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