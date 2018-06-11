В добрый путь: Составлен ТОП-5 автомобилей для путешествий

Сегодня, 16:08

В настоящее время наступил сезон летних отпусков и многие россияне воспользовались этой возможностью, чтобы отправиться в путешествие. С этой целью эксперты подготовили рейтинг наиболее подходящих автомобилей для длительных поездок.

Лидером рейтинга выступает популярный французский кроссовер Renault Duster, вобравший в себя вседорожные свойства, комфорт и умеренную цену. Авто обойдется россиянам меньше миллиона рублей. На второй позиции разместился японский премиальный седан Toyota Camry второй генерации. Он отличается обширным функциональным списком, хорошей системой шумоизоляции, трехзонным-климат-контролем и 483-литровым багажным отсеком. За это авто отечественные автолюбители выложат от 1 399 000 рублей.

ТОП-3 закрывает минивэн Toyota Alphard с просторным салоном, тремя рядами сидений и другими опциями. За него придется отдать от 4 500 000 рублей.

В ТОП-5 попали LADA Largus и LADA Vesta SW Cross. Первый отличается надежность и экономичностью, а его стоимость достигает 690 000 рублей. Второй обустроен 1,8-литровым 122-сильным мотором, который работает в паре с 5-диапазонной АКПП. Он обойдется от 874 000 рублей.