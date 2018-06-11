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Воронежцев предупредили о саморезах на дороге на 9 Января

Сегодня, 14:19

Горожан возмутило то, что после ДТП с дороги не убрали осколки, разлетевшиеся при ударе от машины. Проблема была обсуждена пользователями соцсетей.

11 июня жители Воронежа представили в интернете фотоснимок, сделанный на улице 9 Января. Здесь, недалеко от ДК Машиностроителей, произошла авария. После ее оформления автомобилисты разъехались, но на дороге остались обломки автомобиля, что стало некоторой помехой для нормального движения транспорта.

Воронежцы возмущены тем, что коммунальщики не убрали опасные осколки. По словам горожан, времени не уборку было предостаточно, так как инцидент имел место ночью, а фотография сделана утром. По словам автомобилистов, на дороге могут быть саморезы.

Ранее воронежцы обсуждали в соцсетях дорожные пробки, которые автомобилисты решили объезжать по грунтовым дорогам частного сектора. Это не нравилось местным жителям, которые вступали в конфликты с водителями, а также разбрасывали по дорогам саморезы.

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