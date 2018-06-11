На московских АЗС цены на бензин снизились впервые за год

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Как сообщают СМИ, на московских автозаправках впервые с весны снизились цены на горючее. В среднем, цены на топливо в Москве упали 7-8 копеек, но по словам экспертов, цены могут и дальше снижаться.

Подорожание топливо происходило постепенно, но все же ударило по кошелькам автовладельцев. Автолюбители были в шоке от повышения цен. Стабилизировать положение на топливном рынке решилось государство, договорившись с нефтетрейдерами о снижении акцизных сборов на бензин и ДТ.

На АЗС «Татнефть» цены на ДТ уменьшились до 44,34 рубля за литр (-14 копеек). АИ-92 обойдется в 43, 79 рубля, а за АИ-95 автомобилисты заплатят 46,99 рубля. На заправках фирмы «Астра АЗС» АИ-92 подешевел до 44,8 рубля за литр, а АИ-95 теперь стоит 46,99 рубля. По мнению специалистов, в настоящее время происходит стабилизация цен на горючее. Отмечается, что резкого снижения или резких скачков цен скорее всего не предвидится.