Россияне продолжают бастовать из-за ценников на бензин

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Российские регионы проводят акции против высокой стоимости бензина. При этом, подорожание горючего в стране существенно замедлилось.

В Ульяновске граждане обращают внимание на то, что из-за подорожавшего бензина, в городе уже выросли в цене услуги такси. По мнению горожан, далее начнут дорожать другие товары и услуги, что будет «разгонять» инфляцию.

Жители Екатеринбурга вовсе решили устроить бойкот заправкам «Газпрома» из-за подорожания бензина. Однако у этой идеи набралось недостаточно приверженцев.

Первыми протестующими против подорожания в бензине в РФ стали дагестанцы. Они вышли на акцию еще 20 мая. Позже подобные мероприятия имели место в Ставрополье, Омской, Иркутской и Новосибирской областях.

В конце прошлого месяца в России резко выросла стоимость горючего. Так, с 21 по 27 мая стоимость бензина АИ-92 выросла на 90 копеек и составила 42 рубля 21 копейку за литр. АИ-95 подорожал на 88 копеек и стоил 45 рублей 50 копеек.