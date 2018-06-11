Воронежцев разочаровало видео безумной езды по Университетской площади

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Горожане стали свидетелями скоростной езды недалеко от главного корпуса ВГУ, которая никого не впечатлила. Тем не менее, событие сняли на видео, которое стало предметом обсуждений в интернете.

Житель Воронежа ночью 11 июня снял на Университетской площади видео, в котором можно увидеть быстро едущую иномарку, из люка которой выглядывает кричащий и машущий рукой молодой человек. Ролик длится всего 9 секунд.

Судя по видео, в кадре показан седан BMW 90-х годов, однако даже это не сделало ролик интереснее. Воронежцы, которые смотрели сюжет, надеялись на какое-то событие: прыжок мужчины из люка, ДТП и так далее. Но вместо этого, автомобиль с веселым парнем просто уезжает прочь без происшествий. Это разочаровало пользователей интернета.

Стоит сказать, что Университетская площадь в Воронеже уже давно стала местом для «уличных гонок». В любое время года возле ВГУ ездят лихачи, которые позволяют себе не только быструю езду, но и дрифт.