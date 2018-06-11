Озвучен ТОП-5 подержанных автомобилей ценой в 150 000 рублей

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Авторынок России растет, а вместе с ним повышается и стоимость транспорта в стране. Тем не менее, на вторичном рынке страны до сих пор можно найти машину, которая обойдется покупателю не дороже 150 000 рублей. Накануне эксперты показали ТОП-5 именно таких авто.

Первое место в рейтинге занимает LADA Kalina. Автомобиль, выпущенный в 2010-2012 годах можно приобрести за 150 000 рублей с пробегом до 100 000 км. Для машины предусмотрены моторы объемом 1,4 и 1,6 л тягой от 80 до 98 л.с. Оба двигателя комплектуются 5-МКПП.

Вторую строчку ТОП-5 занимает Volkswagen Golf третьей генерации. Автомобиль хорош своей надежностью даже несмотря на то, что ему на вторичном рынке будет не менее 20 лет.

Третье место занимает Daewoo Nexia. Автомобиль оснащается двигателем объемом 1,6 л. Его производительность составляет 109 л.с.

На четвертой позиции ТОП-5 располагается Hyundai Accent. Эксперты утверждают, что за 150 000 рублей эту машину можно купить в неплохом состоянии. Для авто предусмотрен агрегат тягой от 86 до 106 л.с.

Аутсайдером пятерки стал Renault Logan. Этот автомобиль не порадует комфортом, но он надежен и прост в обслуживании.