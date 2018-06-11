VistaNews.ru


Озвучен ТОП-5 подержанных автомобилей ценой в 150 000 рублей

Сегодня, 14:45

Авторынок России растет, а вместе с ним повышается и стоимость транспорта в стране. Тем не менее, на вторичном рынке страны до сих пор можно найти машину, которая обойдется покупателю не дороже 150 000 рублей. Накануне эксперты показали ТОП-5 именно таких авто.

Первое место в рейтинге занимает LADA Kalina. Автомобиль, выпущенный в 2010-2012 годах можно приобрести за 150 000 рублей с пробегом до 100 000 км. Для машины предусмотрены моторы объемом 1,4 и 1,6 л тягой от 80 до 98 л.с. Оба двигателя комплектуются 5-МКПП.

Вторую строчку ТОП-5 занимает Volkswagen Golf третьей генерации. Автомобиль хорош своей надежностью даже несмотря на то, что ему на вторичном рынке будет не менее 20 лет.

Третье место занимает Daewoo Nexia. Автомобиль оснащается двигателем объемом 1,6 л. Его производительность составляет 109 л.с.

На четвертой позиции ТОП-5 располагается Hyundai Accent. Эксперты утверждают, что за 150 000 рублей эту машину можно купить в неплохом состоянии. Для авто предусмотрен агрегат тягой от 86 до 106 л.с.

Аутсайдером пятерки стал Renault Logan. Этот автомобиль не порадует комфортом, но он надежен и прост в обслуживании.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Севастополе ретро-кары продаются за 4 миллиона рублей

Назван ТОП-5 лучших подержанных иномарок ценой до 350 тысяч рублей

Составлен ТОП-5 автомобилей с пробегом не дороже 200 000 рублей

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи...

Рекомендуем