Китайцы вынудили Aston Martin выпустить кроссовер DBX

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На авторынке Китая стремительно растет спрос на кроссоверы, на фоне чего британские машиностроители решили отвлечься от суперкаров Aston Martin, и выпустить первый в истории бренда паркетник на базе модели DBX. Об этом рассказал глава марки Энди Палмер.

В данное время Китай является крупнейшим авторынком в мире. Британцы уже сейчас неплохо продают автомобили Aston Martin в КНР, однако они уверены, что с появлением кроссовера, их дела в Поднебесной пойдут еще лучше.

Компания Aston Martin ранее отчиталась, что за прошлый год спрос на ее продукцию в Китае вырос на 89%. Стоит учитывать, что в КНР постоянно растут продажи не только кроссоверов, но и других видов автомобилей, в том числе, премиальных машин. Последние могут занять авторынок Поднебесной на 44% уже к 2025 году. Поэтому повышение продаж Aston Martin в КНР можно считать весьма вероятной перспективой.

Напомним, стандартный Aston Martin DBX имеет в моторном отсеке 4-литровый агрегат с 8 цилиндрами, производительность которого составляет 500 л.с. В «максимальной» версии автомобиль имеет 12-цилиндровый 600-сильный двигатель. Есть вероятность, что DBX появится в гибридной или электрической версиях.