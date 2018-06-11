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Составлен ТОП-5 НЛО, заснятых на видеорегистратор авто

Сегодня, 11:20

Большая часть НЛО была замечена в России, которая славится разного рода роликами с видеорегистраторов. Не обошлось и без курьёзов. 

В начале 2017 года в Кургане местный автолюбитель смог заснять необычное явление, которое уфологи мгновенно назвали визитом НЛО. Автор видео заснял неопознанный летающий объект недалеко от торгового центра «РИО», после чего опубликовал ролик в местном сообществе «Типичный Курган». Вместе с тем в комментариях горожане скептически отнеслись к ролику, назвав явление обычной поломкой фонаря.

Второе место в ТОП-5 занимает видеоролик из Австралии. Жители городка Дарвин выезжали со своего гаража и также запечатлели на видеорегистратор нечто необычное. Позже автор ролика покадрово изучил видео и пришёл к выводу, что заметил НЛО.

В конце 2017 года на трассе «Новосибирск – Бийск» в районе Кемерово очевидцы засняли необычный летающий объект, который представлял собой черную точку, долго парящую над автолюбителями.

Нынешней весной в Таиланде в провинции Патхумтхани произошёл курьёзный случай – прямо на водителей в плотном дорожном потоке обрушился корабль пришельцев. К счастью, обошлось без пострадавших, а НЛО оказалось крышкой от взорвавшегося резервуара с цементом.

Замыкает ТОП-5 запечатленных на авторегистратор НЛО случай, который произошёл в Ростове-на-Дону в мае нынешнего года. Местный автолюбитель возвращаясь вечером домой заснял на видеорегистратор светящийся объект, который в сети мгновенно приписали к внеземным технологиям.

Стоит отметить, что пока наука скептически относится к исследованию неопознанных летающих объектов, но с каждым днём интерес учёных к данной теме повышается. 

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